Finse specialisten moeten hamstring Bot oplappen

wordt volgende week in Finland geopereerd aan zijn hamstring. De blessure van de verdediger blijkt dusdanig complex te zijn, dat ziekenhuizen in Nederland zich er geen raad mee weten. In Finland, waar skispringers wel vaker een dergelijke kwetsuur oplopen, kunnen de specialisten de AGOVV'er wél helpen.

"Ik ben maandag in het AMC geweest bij dokter Van Dijk. Die constateerde dat alle spieren eraf lagen. Die blessure had hier nog nooit iemand gezien. Die operatie is in Nederland nog nooit uitgevoerd", vertelt hij aan Omroep Gelderland. De 30-jarige Bot vertrekt dinsdag naar Finland. "Daar worden de spieren weer vastgezet. Die skispringers zijn allemaal weer teruggekeerd. De revalidatie duurt 4 tot 5 maanden."