Sparta definitief zonder fans naar ArenA

Sparta is boos op de gemeente Amsterdam. De stad bepaalde deze week dat fans van de Rotterdamse club de wedstrijd Ajax-Sparta alleen kunnen bijwonen, als ze gebruik maken van een verplichte buscombi. Sparta had een verzoek ingediend om de fans met eigen vervoer naar de ArenA te laten komen, maar dat is afgewezen.

Ajax accepteerde het verzoek van Sparta eerder, maar werd overruled door de gemeente. "Dit heeft niets te maken heeft met het gedrag van uw (Sparta) supporters, veeleer met het negatieve gedrag van de Ajax-aanhang. Van deze laatste groep wordt ingeschat dat zij zich dreigend zouden kunnen opstellen ten aanzien van de zogenoemde '010-supporters'. De verplichte buscombi is dus ingesteld met het oog op de noodzakelijk geachte bescherming van de Sparta-supporters", staat in een brief die de Rotterdamse club vandaag ontving van de gemeente Amsterdam.

Sparta had aanvankelijk het plan om dan, bij wijze van ludiek protest, één fan naar de ArenA te sturen. Dat plan is ook van de baan, omdat de KNVB Ajax toestemming heeft gegeven om de plaatsen in het uitvak te verkopen aan 'eigen' supporters. Dit tot woede van Sparta, dat vindt dat er 'gesold wordt met de belangen van Sparta-fans'.