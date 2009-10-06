Svejdik: "Had direct het gevoel dat alles kapot was"

Het was voor Ondrej Svejdik geen verrassing dat maandag na onderzoek in het ziekenhuis bleek dat hij zijn kruisband gescheurd had. "Ik had het wel verwacht. Ik had met alles rekening gehouden. Deze uitkomst is geen verrassing voor me, eerder een bevestiging van wat ik zaterdagavond direct voelde", zegt de Tsjechische verdediger van FC Groningen op de officiële website van zijn club.

Svejdik ging zaterdag, in de wedstrijd tegen ADO Den Haag, tot tweemaal toe door zijn knie. "Bij het eerste duel verdraaide ik mijn knie na een duel met Milic waarbij ik verkeerd op de grond terecht kwam. Ik had toen veel pijn, maar die trok eigenlijk ook snel weer weg en ik kon doorspelen", vertelt hij. "Even later ging ik het duel aan en bij het neerkomen, ging het fout. Ik ging volledig door mijn knie en had direct het gevoel dat alles in de knie kapot was. Ik kon mijn been niet meer bewegen en ik had heel veel pijn. Misschien is het probleem toch wel bij die eerste situatie ontstaan en was dat de reden voor de instabiele knie bij de landing op de grond in de tweede situatie."

De onfortuinlijke Tsjech moet onder het mes en is zeker zes tot negen maanden uit de roulatie. "Ik heb het geaccepteerd en me er bij neergelegd. Het gaat redelijk goed met me. Ik wil positief blijven", zegt Svejdik, die praktisch de buurman is van Petter Andersson, die vorige week precies eenzelfde blessure opliep. "Tim Matavz woont ook bij ons in hetzelfde appartementencomplex, we moeten hem dringend adviseren te verhuizen, want dit is wel heel bizar", lacht Svejdik als een boer met kiespijn.