AZ mist drie aanvallers tegen Roda JC

AZ moet het zaterdag bij Roda JC zonder een drietal aanvallers stellen. Topscorer Mounir El Hamdaoui is nog geblesseerd aan zijn bovenbeen, Graziano Pelle ondervindt hinder van een pijnlijke knieholte en Ari is nog geschorst na zijn rode kaart bij Jong AZ.

Moussa Dembélé is wel weer beschikbaar. De Belg had de afgelopen week last van buikgriep. Hij trainde vrijdag wel weer mee met de A-selectie. Door de personele problemen in de voorhoede heeft trainer Ronald Koeman de jonge Braziliaan Jonathas voor de eerste keer in deze competitie bij de selectie gehaald. Hij maakte al wel in het bekertoernooi zijn debuut in de Alkmaarse hoofdmacht en scoorde meteen in het duel met de amateurs van Spakenburg.

Koeman heeft hoge verwachtingen van Jonathas. "Het maken van doelpunten is zijn grootste kwaliteit", zei de oud-international op de website van AZ. "Aanvallers worden beoordeeld op hun rendement. Een spits moet 50 procent halen: van de twee kansen moet er eentje in. Jonathas maakt op trainingen twee van de twee kansen doeltreffend af. Hij heeft een fantastisch rechterbeen."