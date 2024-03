Kameroen verzekert zich in Marokko van WK

Kameroen heeft zich als vijfde land van de Afrikaanse zone verzekerd van een ticket voor het WK in Zuid-Afrika. De Ontembare Leeuwen wonnen in en van Marokko met 2-0, waardoor ze als eerste eindigen in Groep A. Gabon, de grootste concurrent van Kameroen, ging bovendien met 1-0 onderuit bij Togo.

Pierre Webo voor rust en Samuel Eto´o na de theepauze namen de doelpunten van Kameroen voor hun rekening. De Afrikaanse grootmacht eindigt de kwalificatiecyclus met vier punten meer dan Gabon, dat door een tegendoelpunt van de Togolees Floyd Ayite verloor. Ondanks de nederlaag mag Gabon, evenals Togo, wel deelnemen aan de Afrika Cup, die in januari 2010 plaatsvindt in Angola.

Nigeria stelde zijn startbewijs voor de mondiale titelstrijd eerder op de dag veilig door met 3-2 te winnen bij Kenia. De naaste belager Tunesië verslikte zich bovendien in voetbaldwerg Mozambique (1-0). Zuid-Afrika (gastland), Ghana en Ivoorkust hadden zich in een eerder stadium al verzekerd van WK-deelname.

Het is de zesde keer dat Kameroen zich mag opmaken voor een WK. Het maakte zijn debuut in 1982. In 1990, 1994, 1998 en in 2002 deed het eveneens mee. De beste prestatie dateert uit 1990, toen de kwartfinales werden gehaald.