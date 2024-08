Feyenoord wil Schenkeveld contract aanbieden

kan een vast contract tekenen bij Feyenoord. De jonge verdediger, die de afgelopen twee duels een basiskracht was in het team van Mario Been, heeft op dit moment nog geen verbintenis bij de Rotterdammers. Daar gaat verandering in komen, meldt zijn zaakwaarnemer.

"Bart heeft het erg naar zijn zin bij Feyenoord en wil graag blijven en voor de club geldt hetzelfde. Ik ga er dus van uit dat het allemaal wel goed komt", meldt belangenbehartiger Wessel Weezenberg aan VI.

Weezenberg legt uit waarom Schenkeveld geen contract heeft. "Bart is een jaar uit de roulatie geweest, maar heeft nu iedereen verbaasd. Hij is ontzettend sterk teruggekomen. anwege zijn blessure heeft zijn lichaam veel rust gekregen, terwijl hij in de lengte gegroeid is. Achteraf kun je zeggen dat die blessure misschien wel een zegen is geweest."