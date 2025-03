Forse nederlaag ManUnited bij Fulham

Manchester United heeft op bezoek bij Fulham een harde én dure nederlaag geleden. In Londen ging de equipe van Sir Alex Ferguson met 3-0 onderuit, waardoor Chelsea het gat met The Red Devils zondag tot zes punten kan vergroten. The Blues moeten dan winnen bij laagvlieger West Ham United.

Bij United was Edwin van der Sar vanwege een knieblessure tribuneklant. De goalie zag zijn vervanger Tomasz Kuszczak na een kwart wedstrijd worden gepasseerd door Danny Murphy. Die tik kwamen de gasten niet meer te boven. In het restant van het treffen liep de gastheer via Bobby Zamora en Damien Duff zelfs uit naar een 3-0 overwinning. Eerder dit seizoen was Fulham thuis ook al te sterk voor Liverpool.

Aston Villa (vierde), Tottenham Hotspur (vijfde) en Manchester City (achtste) zetten hun wedstrijden wél om in drie punten. Villa klopte op eigen veld Stoke City met 1-0, terwijl Tottenham met 2-0 zegevierde bij Blackburn Rovers. City had meer doelpunten nodig voor de winst. Thuis tegen Sunderland werd het 4-3, nadat het een 2-0 en een 3-2 voorsprong uit handen had gegeven. Roque Santa Cruz was tweemaal trefzeker. Bij Sunderland ontbrak Boudewijn Zenden met een hamstringblessure.

Door de winst klimmen Aston Villa en Tottenham naar de derde en vierde plek, maar die kunnen ze later op de avond alweer kwijtraken aan Arsenal. The Gunners spelen tegen Hull City. Manchester City klimt naar de zesde positie in de Premier League.