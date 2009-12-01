Gullit wil wel met Nigeria naar Zuid-Afrika

Ruud Gullit heeft er wel oren naar om met de nationale ploeg van Nigeria naar het WK in Zuid-Afrika te gaan. De naam van de oud-international gaat rond als mogelijke opvolger van de huidige bondscoach Shuaibu Amodu. "Ik heb officieel niets vernomen, heb alleen via via wat gehoord", geeft Gullit toe aan Sportweek. "Natuurlijk lijkt het me leuk om bondscoach op het WK te zijn."

De voormalige trainer van Chelsea, Newcastle United, Feyenoord en Los Angeles Galaxy verblijft momenteel in Zuid-Afrika als ambassadeur van de KNVB dat het WK van 2018 naar Nederland en België wil halen. "Ik vind het belangrijk om me daarvoor in te zetten. Het zou toch schitterend zijn als we zo'n groot toernooi naar ons land kunnen halen?"

"Als je wordt gevraagd, moet je het doen", herhaalt Gullit zijn eerdere woorden. "En dat bedoel ik niet als sneer naar Johan Cruijff en Guus Hiddink zoals hier en daar te lezen is. Ik veroordeel niemand. Dat mensen daar een relletje van proberen te maken, moeten ze zelf weten. Daar kan ik niet mee zitten."