'Kamp-Bruins' denkt aan tijdelijk vertrek uit Kuip

Als zijn situatie bij Feyenoord niet verandert, is het voor Luigi Bruins wellicht beter om op huurbasis bij een andere club aan de slag te gaan. Dat stelt Sietje Mouch, de persoonlijke begeleider van de middenvelder, in de nieuwe Sportweek.

Bruins komt in de Kuip weinig aan spelen toe en staat enigszins stil in zijn ontwikkeling. Mouch wil op korte termijn van technisch directeur Leo Beenhakker horen wat het perspectief van de middenvelder is. "Luigi wil slagen bij Feyenoord, hij heeft daar ook de kwaliteiten voor. En ik heb gelezen dat de trainer graag zijn hele groep bij elkaar houdt. Maar als Luigi ook in de tweede seizoenshelft weinig aan spelen toekomt, is het misschien beter dat hij wordt verhuurd", zegt hij in het blad.

Mouch praat veel bij Bruins, die bij het Legioen niet bepaald in aanmerking komt voor de populariteitsprijs. "Ik heb hem duidelijk gemaakt dat hij harder moet werken en meer moet laten zien dat hij er alles voor over heeft om te winnen. Luigi is geen speler die tien slidings achter elkaar maakt, maar hij zou er best wat méér mogen maken. En hij moet wat vaker de beuk erin gooien. Dat ziet hij nu zelf ook in."

Dit seizoen kwam Bruins tijdens elf competitieduels in actie voor Feyenoord.