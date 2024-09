Oud-profs vormen band voor WK-nummer

Glenn Helder, Oscar Moens, Peter van den Berg en Björn van der Doelen slaan de handen ineen. De vier oud-profs gaan, met behulp van een bekende zanger, een hit voor het WK voetbal produceren. De bijzondere band is bij elkaar gebracht door het online tv-magazine Life After Football (LAF TV), dat maandag gelanceerd werd.

Wie de zanger van de band wordt, is nog niet bekend. Zeker is wel dat dit geen (ex-) voetballer zal zijn, maar wel een voetballiefhebber en eentje die heel Nederland kent. De verdere invulling van de band is al duidelijk: Glenn Helder op de drums, Oscar Moens achter de toetsten , Peter van de Berg op de basgitaar en Bjorn van der Doelen als gitarist. "Met dit lied gaan we het Nederlands elftal naar voren schreeuwen", belooft Van den Berg, die in het verleden onder contract stond bij Feyenoord.

LAFTV is een maandelijks online tv-programma over de wereld achter het voetbal. "LAFTV is alles wat met voet­bal te maken heeft, maar dan zonder voetbal", aldus presentator Nick Nielsen. De uitzendingen zijn te zien op www.laftv.nl.