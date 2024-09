Suarez wil Lodeiro helpen bij Ajax

Nicolas Lodeiro kan rekenen op de volle steun van zijn nieuwe ploeggenoot Luis Suarez. De nieuwste aankoop van Ajax was een tip van de aanvoerder van de ploeg van trainer Martin Jol. Suarez zal zijn landgenoot dan ook helpen in Amsterdam. "Ik ben hier voor hem", zegt de spits tegen Ajax TV.

"Lodeiro is een goede, slimme speler. Het is goed voor Ajax dat Nicolas naar Amsterdam komt", meent Suarez. "Hij is een typische Uruguayaan, met een goede mentaliteit. Ook heeft hij veel ambitie."

Suarez denkt zelf ook veel profijt te kunnen hebben van het talent van Lodeiro. "Ik kan goed met hem spelen, hij is een typische nummer tien. Dat is goed voor mij en voor mijn teamgenoten", geeft hij aan.

De huidige topscorer in de Eredivisie tempert tegelijkertijd de verwachtingen rondom de tweevoudig Uruguayaans international. "Nicolas is pas twintig jaar. Dat is moeilijk. Maar ik ben hier voor hem", aldus Suarez.