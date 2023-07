Guardiola: "Geen regie, veel balverlies bij Barça"

FC Barcelona verloor zondagavond bij Atletico Madrid voor het eerst sinds 23 mei 2009 een wedstrijd in de Primera Division. De formatie uit de Spaanse hoofdstad bleek met 2-1 te sterk.

"We slaagden er niet in ons spelletje te spelen", legt Barça-trainer Josep Guardiola de zeldzame nederlaag uit. "We hadden de regie over de wedstrijd niet in handen. De spelers hebben alles gegeven, maar we leden veel balverlies omdat niet iedereen goed in positie stond."

De Catalanen blijven lijstaanvoerder, al is het verschil met concurrent Real Madrid teruggelopen tot twee punten. Guardiola: "Er is nog een lange weg te gaan in de competitie. Er valt niets te voorspellen. De enige druk die we voelen, is de druk die we onszelf opleggen."