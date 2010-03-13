John zet krabbel onder contract bij Chicago Fire

Collins John krijgt na zijn mislukte avonturen bij NEC en Roeselare een kans in de Verenigde Staten. De Nederlandse aanvaller (24) heeft dankzij een succesvolle stage een contract in de wacht gesleept bij Chicago Fire.

"We zijn opgetogen dat Collins naar Chicago Fire komt", aldus technisch directeur Frank Klopas. "Hij is een getalenteerde speler en zal een grote toegevoegde waarde zijn voor onze club. Collins is een snelle en sterke spits met een neusje voor de goal. Hij past goed bij de aanvallende stijl die we dit seizoen gaan spelen."

John begon zijn loopbaan bij FC Twente, maar daarna wist hij niet door te breken bij Fulham. Sinds 2007 was hij op huurbasis actief voor Leicester City, Watford en NEC. Een verblijf bij Roeselare eindigde eind 2009 nog in een vroegtijdige breuk.