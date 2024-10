Vejinovic: "Ik zou De Zeeuw opvolgen bij AZ"

vertrok vorig jaar in de zomer bij AZ. De talentvolle middenvelder ging zijn heil zoeken onder de vleugels van Gertjan Verbeek bij Heracles Almelo. Inmiddels maakt hij eindelijk indruk in de Eredivisie en hoopt hij de nare smaak van het verleden van zich af te spoelen. "Je moet door. Je moet achter je keuzes blijven staan."

Vejinovic dacht afgelopen zomer een kans te krijgen bij AZ. Demy de Zeeuw vertrok naar Ajax en de twintigjarige technicus werd al lange tijd gezien als zijn opvolger. "AZ had steeds gezegd dat ze de opvolger voor Demy de Zeeuw al in huis hadden. Daar bedoelden ze mij mee. Maar toen Demy vertrok, kreeg ik geen speeltijd. Ik werd aan de kant geschoven. Dus wat ze zeiden, was iets anders dan wat ze deden. Ik hoefde geen basisplaats, maar ik wilde wel wat meer speelminuten. Die kreeg ik niet. Dan houdt het op'', zegt hij in het Noordhollands Dagblad.

Vejinovic speelt nu in Almelo, maar had net zo goed bij Liverpool onder contract kunnen staan. Een dikke drie jaar geleden wilde de Engelse topclub hem hebben. De middenvelder weigerde de aanbieding. Hoe hij daar nu over denkt? "Je weet nooit hoe het zou zijn gegaan. Maar het heeft geen zin om dat te denken. Je moet door. Je moet achter je keuzes blijven staan.''

Hoewel generatiegenoten als Leroy Fer, Georginio Wijnaldum, Jeffrey Bruma en Daley Blind al bij topclubs spelen, is Vejinovic momenteel blij met Heracles Almelo. Hij speelt niet op zijn favoriete stek 'op tien', maar heeft tenminste een basisplaats. "Het gaat niet altijd zoals je wilt. Maar ik vind linkshalf geen slechte positie voor mij. Je kunt diep gaan, controleren, steekpassjes geven. Dus ik heb niks te klagen.''

Vejinovic geeft aan dat Europees voetbal halen met Heracles beter voelt dan de landstitel van vorig jaar met AZ. "Die landstitel was schitterend, maar als we met Heracles Europees voetbal halen is dat voor mij een grotere prijs. Bij AZ had ik maar drie wedstrijden meegedaan, bij Heracles nu al twintig. Als we dan op het Marktplein staan, heb ik meer het gevoel dat ik eraan heb meegewerkt dan vorig jaar bij AZ.''

Vejinovic gaat vanavond met zijn oude club Heracles Almelo op bezoek bij AZ.