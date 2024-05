Aissati hoopt dat Ajax meewerkt aan vertrek

heeft de knoop doorgehakt. De middenvelder (21) wil komende zomer vertrekken bij Ajax, meldt hij in een interview met de Amsterdamse zender AT5. De voormalig jeugdinternational is zijn rol als reserve in de ArenA zat.

Aissati kwam dit seizoen slechts veertien keer in actie voor Ajax en behoorde na de winterstop vaker níet, dan wel tot de wedstrijdselectie. In nog zo'n seizoen heeft hij weinig trek, meldt de spelmaker. "Binnenkort moet ik maar even met de directie om tafel gaan zitten. Ik wil elke week spelen, dus als het niet bij Ajax is, dan bij een andere club. De afgelopen zes maanden heb ik alleen maar met het tweede getraind en gespeeld, dus ik kijk nu verder. Ik hoop dat Ajax daaraan meewerkt."

Enkele weken geleden werd Aissati al in verband gebracht met een transfer naar PSV. Daar werkt Fred Rutten, de man met wie hij eerder samenwerkte bij FC Twente.