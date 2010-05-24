Live voetbal 5

HSV schuift Moniz opzij en gaat verder met Veh

HSV schuift Moniz opzij en gaat verder met Veh
0 reacties
Koen Freriks
24 mei 2010, 22:15   Bijgewerkt: 22:22

Ricardo Moniz kan een vast contract als hoofdtrainer van Hamburger SV vergeten. De Nederlandse interim-coach wilde graag op de bank blijven zitten, maar de Duitse club heeft meer vertrouwen in Armin Veh. 

De 49-jarige Veh werd in januari ontslagen bij VfL Wolfsburg, omdat hij de hooggespannen verwachtingen van de toenmalige landskampioen niet waar kon maken. HSV geeft Veh de kans op eerherstel. De oefenmeester tekent een tweejarig contract bij de club van de Nederlanders Ruurd van Nistelrooy, Joris Mathijsen, Eljero Elia en Romeo Castelen. 

Hamburger SV stelde daarnaast ook een nieuwe technisch directeur aan. Bastian Reinhardt volgt Dietmar Beiersdorfer op, die al een tijd bij Red Bull Salzburg werkt. Bij die club gaat overigens Moniz ook aan de slag. Hij wordt daar hoofd jeugdopleidingen.

A. Veh

A. Veh
Functie: Coach
Leeftijd: 64 jaar (1 feb. 1961)

Meer info

