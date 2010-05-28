Live voetbal

Verbeek legt nadruk op conditie bij Australië

Ger
28 mei 2010, 11:47

Australië doet er alles aan om de spelers topfit aan de start van het WK te krijgen. De ploeg van de Nederlandse bondscoach Pim Verbeek begon de voorbereiding in Johannesburg zonder dat er een bal aan te pas kwam.

"We moeten eerst wennen aan deze hoogte. De nadruk ligt op de conditie en na tien dagen trainen zullen we topfit zijn", aldus aanvoerder Lucas Neill (foto) op de website van de FIFA. The Socceroos spelen op het WK in groep D waarin Duitsland, Servië en Ghana de opponenten zijn.

Neill is vereerd om aanvoerder te zijn van het Australische elftal: "Het is de grootste eer die je je kan voorstellen. Er is geen mooiere droom dan het als aanvoerder op te nemen tegen de beste teams ter wereld."

