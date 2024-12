Altidore 'voelt zich prima' en kan zaterdag spelen

De Verenigde Staten kunnen in hun eerste wedstrijd op het wereldkampioenschap in Zuid-Afrika tegen Engeland rekenen op Jozy Altidore. De Villarreal-spits Villarreal is zo goed als hersteld van een vorige week opgelopen enkelblessure.

"Ik voel me prima en ben blij dat ik weer bij de groep zit", zei Altidore. De VS kruisen zaterdag in Rustenburg de degens met Engeland. Daarna volgen nog pouleduels met Algerije en Slovenië.

Bondscoach Bob Bradley kan ook beschikken over zijn centrumverdediger Oguchi Onyewu. De speler van AC Milan stond afgelopen seizoen lang aan de kant vanwege een zware knieblessure. "Ik ben klaar voor de start van het toernooi", aldus Onyewu. "Ik kan gewoon 90 minuten spelen." De verdediger speelde sinds oktober vorig jaar geen hele wedstrijd meer.