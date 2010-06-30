Live voetbal

Van der Vaart kan spelen tegen Brazilië

Roland
30 juni 2010, 16:00   Bijgewerkt: 16:06

Rafael van der Vaart is fit genoeg om mee te spelen tegen Brazilië. De middenvelder kampte de afgelopen dagen met een kuitblessure en werkte woensdag een individuele training af, maar sluit morgen weer aan bij de selectie.

"Ik heb vandaag bewust apart van de groep getraind, zodat ik wat specifieke oefeningen voor mijn kuit kon doen", zegt Van der Vaart tegen FCUpdate.nl. "Ik voel me klaar voor de wedstrijd, al moeten we even de training van morgen in Port Elizabeth afwachten. Voor de wedstrijd tegen Slowakije ging het ook pas tijdens de laatste training mis. Maar zoals ik me nu voel, kan ik gewoon spelen tegen Brazilië."

Tegen Slowakije speelde Dirk Kuyt op Van der Vaarts positie links voorin en kwam Arjen Robben vanaf de rechterflank. Van der Vaart verwacht niet dat daar tegen Brazilië veel aan zal veranderen, wat betekent dat hij op de bank moet plaatsnemen. "Ik train morgen misschien pas weer voor het eerst met de groep mee, dus de kans lijkt me niet groot dat ik in de basis begin", aldus de middenvelder van Real Madrid.

De wedstrijd tussen Nederland en Brazilië begint vrijdag om 16.00 uur.

