West Ham kiest Grant als opvolger van Zola

3 juni 2010, 10:56   Bijgewerkt: 11:45

West Ham United heeft Avram Grant definitief aangesteld als nieuwe trainer. De Israëliër volgt de ontslagen Italiaan Gianfranco Zola op. Grant vertrok vorige maand bij het gedegradeerde Portsmouth.

West Ham ontliep afgelopen seizoen ternauwernood degradatie uit de Premier League. De ploeg eindigde op plaats zeventien, één plek boven de degradatiestreep. Grant was eerder werkzaam bij Chelsea, als interim-opvolger van José Mourinho. Met de Londense ploeg bereikte hij de finale van de Champions League, die werd verloren van Manchester United.

"Ik ben trots en vereerd. Het wordt een geweldige uitdaging", jubelde Grant na zijn benoeming bij West Ham. Mede-eigenaar David Gould prees de kwaliteiten van Grant: "We hadden ervaring en stabiliteit nodig. Hij is een voetbalman met een goede reputatie."

Avraham Grant

Avraham Grant
Functie: Coach
Leeftijd: 70 jaar (6 feb. 1955)

