Elm twee tot drie weken niet inzetbaar voor AZ

Rasmus Elm is voorlopig wegens een enkelblessure niet beschikbaar voor AZ. De Zweed staat naar verwachting twee tot drie weken aan de kant en mist onder meer de confrontatie met IFK Göteborg in de voorronde van de Europa League.

"Dat is jammer", zegt trainer Gertjan Verbeek op de website van AZ. "Hij is controlerend op het middenveld in staat om altijd een stap vooruit te denken. Hij ziet het spel. Zoveel spelers die dat vermogen hebben zijn er niet." Jonathas is donderdag door een hamstringblessure niet van de partij.