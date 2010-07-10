Live voetbal

Transfervrije Ibagaza bijna van Olympiakos

Rahied
10 juli 2010

Ariel Ibagaza staat op het punt een tweejarig contract bij Olympiakos te tekenen. De Argentijnse middenvelder is transfervrij nadat zijn aflopende verbintenis bij Villarreal niet werd verlengd. De tweevoudig international wordt zaterdag medisch gekeurd bij de Griekse club, waarna de handtekeningen gezet kunnen worden.

“Ik ben erg blij dat ik in de Griekse competitie mag uitkomen en voor een ploeg als Olympiakos mag spelen. Dit is de grootste club van het land”, zei Ibagaza (33) tegen SkySports. Hij gaat in Athene naar verluidt één miljoen euro per jaar toucheren.

