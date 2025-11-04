Live voetbal

Pepi redt diep in blessuretijd punt voor slordig PSV in Griekenland

4 november 2025, 22:55

Ricardo Pepi heeft diep in blessuretijd een punt gered voor PSV op bezoek bij Olympiakos. De Amerikaan vond de bal in minuut 93 ineens voor zijn voeten en schoot de gelijkmaker binnen: 1-1.

Peter Bosz hield in Griekenland vast aan dezelfde namen die vrijdag met 5-2 wonnen van Fortuna Sittard. Dat betekende dat Guus Til opnieuw in de spits stond, met Ricardo Pepi op de bank. PSV begon goed aan het duel en zette Olympiakos de eerste minuten vast op eigen helft. Na twaalf minuten dacht Ismael Saibari de 0-1 binnen te tikken, maar de Marokkaan stond bij de voorzet van Anass Salah-Eddine ruim buitenspel.

Vijf minuten later was het aan de andere kant wel raak. Na een lange bal van doelman Konstantinos Tzolakis wist Jerdy Schouten het kopduel te winnen van Ayoub El Kaabi, maar Chiquinho was vervolgens eerder bij de bal dan de uitstappende Salah-Eddine. De Portugees stuurde zijn landgenoot Gelson Martins, de directe tegenstander van Salah-Eddine, daarmee de diepte in. De vleugelspeler twijfelde niet en ramde de bal hard voorbij Matej Kovár. In het vervolg van de eerste helft bleef PSV heel slordig, waardoor het nauwelijks voor gevaar wist te zorgen. Daardoor zocht de ploeg van Bosz met een achterstand de kleedkamer op.

Direct na rust kwam PSV er eindelijk weer eens gevaarlijk uit. Ivan Perisic kreeg de ruimte om in een keer uit te halen en probeerde naar de verre hoek te sturen, maar zijn inzet ging net naast het doel van Tzolakis. Na bijna een uur spelen had Bosz genoeg gezien en besloot hij de onzichtbare Til naar de kant te halen, waardoor Pepi een halfuur de tijd kreeg om het tij te keren. Het was echter Olympiakos dat de volgende goede kans kreeg. Nadat PSV een hoekschop slecht verwerkte kon Martins de bal uit de lucht nemen, maar zijn poging ging via de bovenkant van de lat over het doel.

Twintig minuten voor tijd kreeg de ingevallen Paul Wanner alle ruimte om uit te halen, maar zijn schuiver verdween net naast het doel van Tzolakis. Een teken voor een slotoffensief van PSV bleek dat niet te zijn en beide ploegen slaagden er vervolgens ook nauwelijks meer in om gevaarlijk te worden. Diep in blessuretijd kwam de gelijkmaker er dan alsnog. Een vrije trap werd slecht verwerkt door Olympiakos, waarna Pepi de bal ineens voor zijn voeten kreeg en de 1-1 tegen de touwen schoot. Daardoor ontloopt PSV de tweede nederlaag in de competitiefase van de Champions League. De Eindhovenaren staan na vier duels op vijf punten.

