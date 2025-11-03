Live voetbal

Theo Janssen weet het zeker: 'Als Real Madrid draait, kan Saibari daar meedraaien'

Ismael Saibari en Theo Janssen
3 november 2025, 22:40

Theo Janssen weet het zeker: PSV-ster Ismael Saibari is klaar om een stap omhoog. De analist vertelt in het programma Rondo van Ziggo Sport dat hij diep onder de indruk is van de ontwikkeling die de Marokkaanse middenvelder doormaakt.

"We wisten allemaal dat hij dat kon", begint Janssen. "Hij heeft in het verleden ook al laten zien dat hij een geweldige speler is, maar nu valt het allemaal samen. Hij is echt niet te stoppen. Hij is sterk, snel, tweebenig, hij kan koppen en hij is technisch vaardig. Dat zijn alle voorwaarden om een volgende stap te maken. En hij is 25. Dat is ook een leeftijd om een stap te maken. Ik denk dat hij dat kan", stelt Janssen.

Vervolgens krijgt de hoofdtrainer van De Treffers de vraag waar Saibari dan naartoe zou moeten gaan. "Ik denk dat de Duitse competitie hem ligt. RB Leipzig, ofzo. Net onder de wereldtop. Als Real Madrid draait, kan Saibari daar ook meedraaien. Maar om daar bepalend te zijn..."

Wesley Sneijder vindt dat zijn collega iets te snel van stapel loopt. Volgens de oud-middenvelder moet Saibari eerst stabiel blijven presteren bij PSV en daar successen behalen voordat hij een volgende stap maakt. "In Nederland zijn we wel heel snel geneigd om iemand naar de absolute wereldtop te praten. Laat hem nou eerst gewoon PSV kampioen maken. Dan ben je klaar voor die stap."

Sneijder vindt het te opportunistisch om Saibari nu al in verband te brengen met een Europese topclub, omdat er niet al te lang geleden ook nog kritiek op hem was: "Tegen Ajax was hij de slechtste man op het veld. Toen zeiden we dat hij te zwaar is en dat soort dingen."

In welke competitie denk jij dat Saibari het beste tot zijn recht zou komen?

12 stemmen

