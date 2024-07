De blessure van Stijn Stijnen lijkt niet ernstig te zijn. De keeper van Club Brugge liep de kwetsuur eerder deze week op in de training, maar zou wellicht komend weekend toch kunnen spelen. Een operatie is in ieder geval niet noodzakelijk.

Na onderzoek bleek dat Stijnen een kleine breuk in zijn vinger heeft. Vrijdag zal opnieuw gekeken worden hoe de doelman er voor staat.