'Atletico Madrid wil Afellay gratis ophalen'

PSV dreigt geen stuiver te verdienen aan Ibrahim Afellay. Atletico Madrid heeft zich volgens Voetbal International gemeld bij de zaakwaarnemer van de middenvelder. De Spaanse ploeg wil de spelmaker na dit seizoen transfervrij overnemen.

PSV sprak eerder de hoop uit dat Afellay zijn contract in Eindhoven zou willen verlengen, maar die kans lijkt klein. Zelf liet Afellay al weten dat hij graag ooit in de Spaanse competitie zou spelen. "Naast Barça en Real is Valencia een prachtige club. Sevilla, Atlético Madrid; zo kan ik nog even doorgaan. Het voetbal in Spanje trekt me aan, het is een mooie competitie. Er wordt echt gevoetbald. De jongens van Oranje hebben mij veel positieve verhalen over het land verteld", zei hij onlangs in NUSport.