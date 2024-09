Argentijn Ortiz kan Vitesse niet overtuigen

Vitesse heeft besloten om testspeler Frederico Ortiz niet te contracteren. De Argentijnse aanvaller kon de technische staf niet overtuigen. "Hij heeft niet het niveau waar we naar toe willen", lichtte technisch directeur Ted van Leeuwen toe. Giorgi Diasamidze, die op proef is uit Georgië, blijft nog even meetrainen bij Vitesse.

De nummer veertien van de Eredivisie haalde op initiatief van clubeigenaar Merab Jordania acht versterkingen binnen deze zomer. Er zijn nog meer nieuwe namen op komst. "In de winterstop gaat de transfermarkt weer open, maar ook voor die tijd blijven we zoeken naar mogelijke versterkingen", aldus Van Leeuwen.