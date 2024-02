Shevchenko: "AZ speelde erg goed"

Andrei Shevchenko was donderdag niet in topvorm, maar zijn ploeg Dinamo Kiev pakte wel drie punten in Alkmaar tegen AZ (1-2). De licht geblesseerde vedette hield het na een uur voor gezien en zag vanaf de bank dat de thuisploeg nog dicht bij de zege kwam.

"AZ speelde erg goed en kreeg veel kansen", aldus Shevchenko die benadrukte dat Kiev de zege goed kon gebruiken. "Deze overwinning is erg belangrijk voor de coach en voor onze kansen in de Europa League." Oleh Luzhny nam het trainerschap bij de Oost-Europese topclub deze maand over van de opgestapte Valery Gazzaev. Over twee weken gaat AZ op bezoek in de Oekraïnse hoofdstad.