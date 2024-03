Nieuw stadion Feyenoord op de tocht

Het is onzeker of de bouw van het nieuwe Feyenoord-stadion door kan gaan. Een collegebesluit over de nieuwe voetbaltempel is doorgeschoven naar komende zomer, omdat een meerderheid in de gemeenteraad nog eens goed wil kijken naar mogelijkheden om het bestaande stadion te verbouwen of te herontwikkelen.

"Het lijkt me heel verstandig om alle financiële ins en outs nog eens goed op een rijtje te zetten, en ook de vragen die nog openstaan te beantwoorden’’, zegt Tom Harman, raadslid van de grootste coalitiepartij van Rotterdam, de PvdA. Harman stelt nadrukkelijk dat herontwikkeling van De Kuip, met alle ruimte daaromheen, één van de mogelijkheden is. "Dat idee moeten we niet te snel van tafel vegen."

De nieuwe Kuip zou vlak naast het huidige stadion gebouwd worden en plaats bieden aan ongeveer 80.000 fans. De huidige Kuip kan ruim 50.000 fans kwijt.

Feyenoord-directeur Gudde liet zo'n drie weken geleden nog weten dat de bouw van een nieuw stadion wat hem betreft bittere noodzaak is. "Na bijna driekwart eeuw is De Kuip nog altijd uniek en ongekend sfeervol, maar bedrijfseconomisch zit het stadion helaas wel aan het einde van de levensduur. Voor de toekomst van Feyenoord als voetbalbolwerk en die van Rotterdam als echte sportstad is het cruciaal dat de plannen om snel een nieuw stadion te bouwen onverminderd worden doorgezet."