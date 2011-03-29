Groep A: Chadli en Vertonghen helpen België

Dankzij en heeft België de tweede plek in groep A van de kwalificatieronde voor Euro 2012 gegrepen. De spelers van respectievelijk FC Twente en Ajax waren dinsdag in het thuisduel met Azerbeidzjan trefzeker voor de Rode Duivels, die mede daardoor met 4-1 zegevierden.

België, waar Dries Mertens van FC Utrecht op de bank zat, klimt door de zege naar de tweede plek in de poule. Uit zes wedstrijden peurde het tien punten. Het verschil met koploper Duitsland, na vijf duels nog foutloos, bedraagt vijf punten. Het Turkije van coach Guus Hiddink staat derde met negen punten uit eveneens vijf potjes.

Hiddink zag ‘zijn’ Turkije eerder op de avond thuis met 2-0 winnen van Oostenrijk. Arda Turan en Gökhan Gönül redden het hoofd van hun coach, die onder druk zou staan in het Zuid-Europese land. Ze waren ieder één keer trefzeker. Bij Oostenrijk ontbrak Marc Janko (FC Twente) wegens een schouderblessure.