Löw acht Duitsland 'rijp' om EK te winnen

De Duitse bondscoach Joachim Löw is ervan overtuigd dat zijn team volgend jaar een gooi kan doen naar de Europese titel. Volgens Löw is de Mannschaft klaar om na ereplaatsen op de laatste grote eindtoernooien in 2012 de hoofdprijs te grijpen.

"We zijn nu rijp om de titel te pakken, al weet niemand wat de komende anderhalf jaar nog gebeurt", zo zegt Löw.

Duitsland werd op de laatste twee WK's in 2006 en 2010 derde. In 2008 ging het elftal van Löw in de EK-finale met 1-0 onderuit tegen Spanje. Hoewel Löw denkt dat zijn ploeg volgend jaar in Polen en Oekraïne Europees kampioen kan worden, beschouwt hij Europees- en wereldkampioen Spanje als de torenhoge favoriet. "Ik heb tot de dag van vandaag nog geen goede oplossing gevonden om ze te verslaan", verklaarde Löw donderdag in Hannover tegenover diverse Duitse media.