Man United heeft weinig moeite met Chelsea

Voor de vierde keer in vijf jaar staat Manchester United in de halve finale van de Champions League. Na de 0-1 zege op Stamford Bridge maakte de ploeg van Sir Alex Ferguson het karwei tegen Chelsea op eigen veld relatief probleemloos af: 2-1. In de halve eindstrijd is Schalke 04 zeer waarschijnlijk de tegenstander.

Het verrassende Schalke speelt woensdag nog de returnwedstrijd tegen titelverdediger Inter, maar verdedigt op eigen veld een zeer ruime (2-5) voorsprong. Mocht het inderdaad Schalke worden dan lonkt zeer nadrukkelijk de finale voor Manchester United, dat in 1999 en 2008 al de sterkste was in het miljoenenbal.

Een belangrijke goal, zeker omdat Chelsea tot dat moment het betere van het spel had. De Londense ploeg kreeg ook kansjes, maar Fernando Torres en Frank Lampard misten. Torres werd na rust vervangen door Didier Drogba en de Ivoriaan scoorde wél, een klein kwartiertje voor tijd. Na een prima actie knalde hij de bal onder de benen van Edwin van der Sar door.

Manchester United speelde het daarna rustig uit en kan zich opmaken voor de halve finale, waarin dus vermoedelijk het verrassende Schalke de tegenstander is. De finale lonkt, ook voor Edwin van der Sar. Hij zet na dit seizoen een punt achter zijn carrière en kan zich geen mooier einde wensen dan een finale op Wembley.