Strategie rond Ruiz geslaagd, Janko ontbreekt

De strategie van FC Twente om Bryan Ruiz op tijd fit te krijgen voor het topduel met PSV is geslaagd. Dat zei vrijdag trainer Michel Preud'homme. "We hebben Ruiz bewust naar Costa Rica gestuurd om daar weer te spelen", zei Preud'homme. "Voor de eerste wedstrijd daar was hij nog niet fit genoeg, in de tweede tegen Argentinië kwam hij ruim een uur in actie. Dat ritme kan heel belangrijk zijn."

Ruiz ontbrak een week of zes wegens een spierblessure. Kort daarvoor was hij teruggekeerd na een operatie aan de knie. Preud'homme wilde nog niet zeggen of Ruiz tegen PSV in de basis start. Zeker is dat Marc Janko ontbreekt. De aanvaller heeft te veel last van een schouderblessure om te kunnen spelen.