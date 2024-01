Schaars wil dolgraag van AZ naar PSV

Stijn Schaars laat er geen twijfel over bestaan: als het aan hem ligt, stapt hij deze zomer over naar PSV. In AD Sportwereld steekt de middenvelder zijn enthousiasme over een eventuele transfer naar Eindhoven niet onder stoelen of banken.

"Ik heb de laatste tijd steeds gezegd dat binnen Nederland PSV en Ajax de enige twee clubs zijn die ik nog als een stap vooruit zie. Omdat bij die clubs de druk van het moéten winnen heerst. Je moet prijzen pakken als je bij Ajax of PSV speelt, anders is het seizoen mislukt. Ik ben in een fase van mijn carrière dat ik die druk wil ervaren. Daarbij is PSV ook nog eens een club met een grote historie. Ja, ik voel me écht gestreeld dat zo'n club zich voor mij heeft gemeld", aldus de aanvoerder van AZ.

Schaars rekent er op dat AZ ook niet onwelwillend tegenover een transfer staat. "Ik ben natuurlijk een dure jongen voor de club. En mijn contract loopt nog maar één jaar door. AZ weet dat ook. Uiteraard is het allemaal nog lang niet zover en de zomer duurt nog lang, maar AZ zal me niet koste wat het kost houden. Buiten PSV speelt er verder niks. Uit het buitenland informeren er wel clubs, maar die zijn niet concreet."

AZ plukte de inmiddels 27-jarige Schaars in 2005 weg bij Vitesse.