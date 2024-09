Fer aast nog altijd op transfer, ondanks vertrek Been

Ondanks het vertrek van coach Mario Been bij Feyenoord, hoopt Leroy Fer nog altijd op een overstap naar FC Twente. Dat laat zijn zaakwaarnemer Rob Jansen weten aan NUsport. Het gerucht gaat dat de 21-jarige middenvelder één van de dertien spelers was, die vóór het vertrek van Been stemde.

Toch zou de vertrekwens van Fer niks te maken hebben met zijn moeizame relatie met Been, die de middenvelder vaak op de bank posteerde. "De wens van Leroy om niet bij te tekenen had niks met de trainer te maken. Alle verhalen die het tegendeel beweren zijn totale onzin. Kolder van journalisten", aldus Jansen.

"Leroy wil gewoon graag een sportieve stap omhoog maken", gaat Jansen verder. "Zijn blik is nog altijd gericht op Twente. Het is nu aan de clubs om eruit te komen. Twente denkt dat dat gaat lukken, Feyenoord niet. Wij kunnen niks anders doen dan afwachten."