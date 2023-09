KNVB haalt Blom van twee wedstrijden af

De KNVB heeft Kevin Blom van een aantal wedstrijden afgehaald. De leidsman zou aanvankelijk zaterdag Feyenoord- De Graafschap en dinsdag Go Ahead Eagles- Helmond Sport fluiten, maar de nationale voetbalbond is daarop teruggekomen. Reinold Wiedemeijer vervangt Blom in de Kuip, Jochem Kamphuis doet dat drie dagen later bij de bekerwedstrijd in Deventer.

De KNVB was onbereikbaar voor uitleg over het wegvallen van Blom, die woensdag in Den Haag nog als arbiter fungeerde bij een ludiek potje voetbal/hockey met een groot aantal leden van de Tweede Kamer. Twee weken geleden blunderde hij in de interland Schotland- Tsjechië. Daarin gaf hij de Tsjechen in de slotfase onterecht een penalty. Daarop zette de KNVB Blom afgelopen weekend terug naar de Jupiler League. Maar ook in het duel Volendam- Cambuur ging hij in de fout.