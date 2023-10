Heracles wil verlengen met succesvolle Bosz

Heracles Almelo is zeer tevreden over Peter Bosz. Met de 47-jarige trainer aan het roer gaat het uitstekend met de Twentse club en daarom ligt er een nieuw contract klaar. Volgens directeur Nico-Jan Hoogma kan Bosz tot en met het seizoen 2013/14 bijtekenen.

"Het stadion is het breekpunt in de toekomstplannen van Heracles", aldus Hoogma in gesprek met Voetbal International. "Wij hopen dat Bosz zich net als wij wil committeren aan de toekomstvisie van de club. We zijn zeer tevreden over hem en ook op technisch vlak hechten we aan continuïteit."

Heracles haalde vorig jaar de play-offs en draait ook dit seizoen goed. "Ik heb het hier goed naar mijn zin en kan uitstekend werken", reageert Bosz. "Wat dat betreft is er geen enkele belemmering om bij te tekenen. Maar ik heb ook te maken met mijn persoonlijke ambities en wil een keer op een hoger niveau aan de slag. Ik ga me de komende tijd in alle rust buigen over deze beslissing."