NAC wil Schalk en Bayram langer vastleggen

NAC Breda is met in gesprek over een nieuwe verbintenis. De aanvaller (19) ligt nu nog tot medio 2013 vast bij de Brabanders. Schalk kan volgens BN/De Stem een nieuw langjarig contract tekenen.

NAC is al langer in onderhandeling met Omer Bayram. De Turk (20) kan zijn na dit jaar aflopende contract verlengen tot de zomer van 2015 of 2016. Die gesprekken zouden in de afrondende fase zitten.

Schalk en Bayram stonden vrijdagavond in de thuiswedstrijd tegen VVV Venlo (3-1) vanaf het begin in het veld. Laatstgenoemde speler nam de derde treffer van NAC voor zijn rekening.