Rode kaart Everton-speler Rodwell geseponeerd

wordt niet geschorst naar aanleiding van zijn rode kaart tegen Liverpool. De middenvelder van Everton kreeg rood voor een tackle op Luis Suarez, maar uit tv-beelden bleek dat hij de bal speelde. De Engelse bond erkent dat de beslissing van de leidsman om rood te trekken onjuist was en heeft de kaart geseponeerd.

Rodwell kreeg al voor rust rood van scheidsrechter Atkinson, toen het nog 0-0 was. Met tien tegen elf verloor Everton de derby tegen de stadgenoot vervolgens met 0-2.

David Moyes, de manager van Everton, liet direct na de wedstrijd al weten dat de rode kaart volstrekt belachelijk was. "Ik had het niet eens begrepen als hij gefloten zou hebben voor een vrije trap, laat staan als hij een kaart zou trekken", mopperde hij.