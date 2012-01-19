Live voetbal

Been laat Vanden Borre buiten selectie Genk

Ger
19 januari 2012, 15:58

Trainer Mario Been heeft Anthony Vanden Borre niet opgenomen in de selectie van Racing Genk voor de wedstrijd van vrijdag tegen Sint Truiden. De verdediger moet boeten voor zijn gedrag tijdens het duel met Zulte-Waregem (1-1).

Vanden Borre (24) werd afgelopen zondag door Been na 73 minuten naar de kant gehaald. De Belgische international liet duidelijk blijken te balen van de wissel. Hij groette slechts de spelers van tegenstander Zulte-Waregem en liep al mokkend naar de kleedkamer.

Vanden Borre trainde sindsdien apart van de A-kern. Hij moet zich bezinnen tot Been hem weer klaar acht voor een plek in de selectie.

Genk - Sint-Truiden

KRC Genk
2 - 1
Sint-Truidense VV
Gespeeld op 20 jan. 2012
Competitie: Pro League
Seizoen: 2011/2012

Meer info

A. Vanden Borre

A. Vanden Borre
Leeftijd: 38 jaar (24 okt. 1987)

Meer info

Stand Pro League 2025/2026

Pro League
GS
DS
PT
9
Charleroi
21
-1
27
10
ZW
22
-3
26
11
Genk
21
-5
25
12
Westerlo
21
-4
24
13
La Louvière
22
-6
23

Complete Stand

