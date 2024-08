Pavlyuchenko zet krabbel bij Lokomotiv Moskou

Tottenham Hotspur en Lokomotiv Moskou hebben vrijdag de transfer van Roman Pavlyuchenko afgerond. De 30-jarige Russische aanvaller zette in eigen land zijn krabbel onder een contract tot medio 2015.

Pavlyuchenko maakte in 2008 voor 17 miljoen euro de overstap van Spartak Moskou naar Tottenham Hotspur. Op White Hart Lane wist hij echter nooit een vaste waarde te worden. De transfermarkt in Rusland is nog open tot 25 februari.

Pavlyuchenko mag niet met Lokomotiv meedoen in de komende duels in de Europa League tegen Athletic de Bilbao. De Rus kwam met Tottenham namelijk al in hetzelfde toernooi in actie.