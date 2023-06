Zieke Ulderink niet bij training De Graafschap

De Graafschap trainde vrijdag in de aanloop naar de confrontatie van zondag tegen PSV zonder Andries Ulderink. De coach is ziek en liet de leiding over aan Richard Roelofsen. De assistent-trainer zag Ziguy Badibanga uitvallen. Zijn inzetbaarheid is onzeker.

Purrel Fränkel haakte twee weken geleden geblesseerd af bij NAC Breda. De verdediger trainde vrijdag gewoon mee en is van de partij in Eindhoven. Middenvelder Jussi Kujala ontbreekt door een knieblessure.

Gil Vermouth, de laatste aanwinst van De Graafschap, heeft zondag naar verwachting meteen een basisplaats. De Graafschap huurt de middenvelder de tweede helft van het seizoen van 1.FC Kaiserslautern.