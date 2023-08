Di Matteo: "Chelsea behoort nog tot wereldtop"

Roberto Di Matteo was woensdagavond na afloop van het eerste halve finale-duel in de Champions League tussen Chelsea en FC Barcelona logischerwijs zeer tevreden met de nipte overwinning (1-0) van de Londenaren. Volgens de interim-trainer van The Blues vormt de zege het bewijs dat zijn selectie nog altijd van wereldklasse is.

"We hebben veel kwaliteit en ervaring in huis. Deze spelers hebben de ambitie en de drive om te laten zien dat ze nog steeds tot de wereldtop behoren", stelde Di Matteo.

"Als je tegen Barcelona speelt weet je dat je heel georganiseerd moet spelen", ging de tussenpaus verder. "Je weet dat je geduldig moet zijn, omdat zij veel balbezit zullen hebben. Je moet uiterst efficiënt zijn bij de kansen die je krijgt. Je krijgt maar een paar kansen en die moet je pakken. Het is verder goed dat we geen tegengoal gehad hebben."

Di Matteo blikte alvast even vooruit naar de return in Spanje van volgende week. "We gaan met een kleine voorsprong de tweede wedstrijd in. Ik weet zeker dat we ook daar weer kansen zullen krijgen en die moeten we dan benutten. We moeten met veel zelfvertrouwen spelen en dan kunnen we de finale halen."