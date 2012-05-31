Broos: "Nederlandse invasie is een raadsel"

Met John van den Brom (Anderlecht), Ron Jans (Standard Luik), Mario Been (Racing Genk), Adrie Koster (Beerschot) en Dennis van Wijk (Charleroi) zijn komend seizoen liefst vijf Nederlandse trainers werkzaam in de Jupiler Pro League. De werkloze Belgische coach Hugo Broos zet vraagtekens bij de Nederlandse invasie.

"Of ik al een nieuwe club heb? Nee, ik ben geen Nederlander, hè", grapt Broos in Het Belang van Limburg. "Ik vind het heel spijtig dat Belgische topclubs weer de Nederlandse toer opgaan. Ik ben niet anti-buitenlander, maar onze clubs zouden meer vertrouwen moeten hebben in onze trainers."

"Deze invasie is een raadsel. In onze buurlanden zie je heel weinig buitenlandse trainers. Daar zullen ze eerder hun eigen coaches beschermen. Wat hebben zij meer dan pakweg Peter Maes of Hein Vanhaezebrouck, vraag ik me af? Die hebben ook sterke staaltjes neergezet. Weet je wat het is? Nederlanders verkopen zichzelf beter: een goeie prestatie wordt een wereldprestatie."