Franse bond stelt Deschamps aan als bondscoach

Sweder
8 juli 2012, 20:08

De Franse voetbalbond heeft de eerdere berichtgeving van zondag bevestigd: Didier Deschamps wordt de nieuwe bondscoach van Les Bleus.

De 43-jarige trainer volgt Laurent Blanc op, die na het EK zijn contract niet wilde verlengen. Deschamps vertrok vorige week bij Olympique Marseille en gold sindsdien als voornaamste kandidaat om Blanc te vervangen. Frankrijk werd op het EK in de kwartfinale uitgeschakeld door Spanje.

Deschamps, oud-speler van onder meer Juventus en Chelsea, werd in 1998 met de Franse ploeg wereldkampioen en veroverde twee jaar later ook de Europese titel. Als trainer veroverde hij met Olympique Marseille zes prijzen in drie jaar, waaronder de landstitel in 2010.

