NEC haalt verhuurde Zweed Fejzullahu terug

Erton Fejzullahu keert per 1 augustus terug bij NEC. De Zweedse aanvaller werd verhuurd aan Mjällby AIF, maar de club uit Nijmegen haalt hem terug. Fejzullahu heeft nog een contract voor één jaar bij NEC.

Volgens technisch directeur Carlos Aalbers speelt de Zweed prima bij Mjällby AIF. “Erton heeft het daar heel behoorlijk gedaan”, vertelde hij aan Voetbal International. “Afgelopen weekeinde maakte hij weer het beslissende doelpunt, zoals hij de laatste tijd wel vaker heeft gescoord.”

Fejzullahu maakte bij NEC tot nu toe geen beste indruk, maar sluit bij terugkomst gewoon weer aan bij de selectie.