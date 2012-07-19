Live voetbal

NEC haalt verhuurde Zweed Fejzullahu terug

0 reacties
Stijn
19 juli 2012, 11:46

Erton Fejzullahu keert per 1 augustus terug bij NEC. De Zweedse aanvaller werd verhuurd aan Mjällby AIF, maar de club uit Nijmegen haalt hem terug. Fejzullahu heeft nog een contract voor één jaar bij NEC.

Volgens technisch directeur Carlos Aalbers speelt de Zweed prima bij Mjällby AIF. “Erton heeft het daar heel behoorlijk gedaan”, vertelde hij aan Voetbal International. “Afgelopen weekeinde maakte hij weer het beslissende doelpunt, zoals hij de laatste tijd wel vaker heeft gescoord.”

Fejzullahu maakte bij NEC tot nu toe geen beste indruk, maar sluit bij terugkomst gewoon weer aan bij de selectie.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Felle kritiek op Godts na afzeggen interlands Jong België: 'Wie denk je wel dat je bent?'

Ajax-aanvaller Mika Godts in beeld bij AS Roma voor mogelijke wintertransfer

  • wo 12 november, 22:59
  • 12 nov. 22:59
Vandaag Inside

Vandaag Inside eensgezind: Ajax heeft gefaald door Roefs te laten lopen

  • di 11 november, 23:16
  • 11 nov. 23:16
Bas Sibum Heracles Almelo

Sibum doet drie weken na ontslag bij Heracles mee aan jubileumwedstrijd NEC

  • di 11 november, 18:59
  • 11 nov. 18:59
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
5
Utrecht
12
6
19
6
Groningen
12
0
19
7
NEC
12
9
18
8
Twente
12
2
16
9
Go Ahead
12
1
16

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel