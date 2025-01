Van der Lem weer aan de slag in Turkije

Gerard van der Lem gaat weer aan de slag in de Turkse competitie. De 59-jarige Amsterdammer, die in het verleden werkzaam was bij onder meer Ajax en AZ, gaat bij Kayserispor fungeren als hoofd opleidingen.

Van der Lem moet de jeugdopleiding van Kayserispor gaan hervormen. Hij moet de doorgroei van jong talent naar de hoofdmacht, die oud-Ajacied Shota Arveladze onder zijn hoede heeft, stimuleren. Daarnaast zal Van der Lem de technische staf van de Turkse club van advies gaan voorzien.

In het verleden werkten Van der Lem en Arveladze al eens samen in Turkije.