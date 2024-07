Van den Wall Bake: Fox start groot sportnet

Marketingdeskundige Frank van den Wall Bake ziet de omvangrijke deal die Fox heeft afgesloten met de clubs uit de Eredivisie slechts als een eerste stap. Hij verwacht dat er een soort Sport Live gaat ontstaan.

"Dat is goed nieuws voor andere sporten. Er komt meer vraag. De nieuwe organisatie is op zoek naar content. Uiteindelijk wordt er over afzienbare tijd de hele dag sport uitgezonden", stelt Van den Wall Bake tegen het ANP. "Nederland staat wat betreft betaaltelevisie nog in de kinderschoenen. Ik denk dat de consument zeker bereid is meer te gaan betalen voor sport op de televisie. Als het aanbod maar goed is."

De bedragen, van zestig miljoen euro oplopend naar honderd, noemt Van den Wall Bake niet buitensporig. "De huidige vijftig miljoen voor de clubs is aan de lage kant. Zelfs een land als België krijgt meer voor de voetbalrechten. Vergeet bovendien niet dat Eredivisie Live 570.000 abonnees heeft. Daar zit een groeimogelijkheid in naar de 900.000. Het is gewoon een bedrijf dat er goed voor staat."

Dat de consument meer gaat betalen, is duidelijk. "En met het bord op schoot om zeven uur zondagavond naar de samenvattingen kijken, is er straks ook niet meer bij. Het wordt een paar uur later. Dat zal nog wel enige commotie geven, maar uiteindelijk ben ik er van overtuigd dat dit minder gevoelig ligt dan iedereen denkt. Voor iets meer geld krijgt de klant straks een mooie live wedstrijd om zes uur. Dat is ook wat waard."