Van Bommel mist topper tegen Feyenoord

PSV moet het volgende week, in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord, stellen zonder zijn aanvoerder. Mark van Bommel kreeg zondag tegen FC Utrecht zijn vijfde gele kaart van het seizoen en is daardoor geschorst voor het duel met de Rotterdammers.

De schorsing van Van Bommel is opmerkelijk omdat het Eredivisie pas bezig is aan zijn vijfde speelronde. De middenvelder van PSV kreeg dus in alle duels een gele kaart.

Nog nooit eerder kreeg een speler in de Eredivisie vijf gele kaarten op rij.