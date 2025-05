Alderweireld hoopt op basisplaats bij België

aast op een basisplaats in de WK-kwalificatiewedstrijd van België tegen Servië. De verdediger van Ajax is in beeld als vervanger van de geschorste Guillaume Gillet.

"Als de trainer mij nodig heeft, dan ben ik klaar", zegt Alderweireld tegen Sporza. "Sinds mijn laatste interlands als rechtsback ben ik gegroeid. Gillet heeft zijn kans gegrepen in de match tegen Engeland. Hij speelde daar sterk en ik begrijp dat bondscoach Marc Wilmots daarna voor hem koos."

"Maar tegen Nederland en bij Ajax heb ik getoond dat ik mijn plaats wel waard ben. Bovendien doe ik veel ervaring op in de Champions League. Ik leer elke wedstrijd nog bij", besluit de verdediger.